 طاقة : مجمع سوناطراك ينفي توقيف مسؤول سامي يعمل بها في لبنان

فنّدت شركة سوناطراك، ممثلة في فرعها بالعاصمة البريطانية لندن في بيان رسمي لها جملة وتفصيلا الإدعاءات التي تروج إلى توقيف مسؤول سامي بسوناطراك للتحقيق معه في قضية فساد من طرف العدالة اللبنانية، مشيرة إلى أن الشخص الموقوف هو وكيل شحن مستقل يتعامل مع الشركة الجزائرية النفطية.

وأوضح بيان الشركة والذي تحصل تلفزيون “النهار” على نسخة منه “وقع فرع شركة “سوناطراك” في لندن عقدا في نوفمبر سنة 2005 مع وزارة الكهرباء والماء اللبنانية، لإمداد هذه الأخيرة بزيت الوقود والغاز، بحيث كان يتم تجديد العقد كل 3 سنوات وهو ما يعكس العلاقة والشراكة المميزة بين العملاق النفطي سوناطراك ممثلة بفرعها في لندن والوزارة اللبنانية

وأضاف ذات البيان : في 30 مارس 2020 أبلغت وزارة الكهرباء والماء اللبنانية فرع شركة سوناطراك في لندن بوجود خلل يخص جودة آخر إمدادات الشركة من زيت الوقود يوم 25 مارس 2020، ليقوم الطرفين بإتصالات مكثفة وكذا حوار مستمر لإيجاد حل سريع وعاجل، وهو ما لا شك فيه نظرا للعلاقة المتينة التي تربط شركة سونطراك بالوزارة اللبنانية والتي تمتد لـ15 سنة.

للإشارة، فقد كشفت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق عن توقيف 17 شخصاً بينهم مدير شركة سوناطراك بلبنان بعد ثبوت حصول تلاعب كبير في عملية الإستيراد ورشاوي طالت القسم الأكبر من كبار الموظفين.