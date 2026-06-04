طاقة: نحو إطلاق مشروع منشأة خاصة بقطع الغيار في النيجر

اعتبر مدير الاتصال بوزارة الطاقة و الطاقات المتجددة, خليل هدنة, أن محطة توليد الكهرباء “التضامن” بمنطقة غورو باندا بنيامي, التي دشنها الوزير الأول، سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تمثل مرحلة هامة في مسار تدويل الفرع الكهربائي الجزائري.

و ذكر أن هذه الديناميكية تقوم على استحداث سونلغاز الدولية, الفرع العملي للمجمع بالخارج وعلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية في نفس الوقت. لا سيما فيمجال الصناعة المحلية للتجهيزات الكهربائية. كما تطرق مدير الاتصال في وزارة الطاقة، هدنة إلى جانب التكوين. موضحا أن العديد من الاطارات النيجيرية استفادوا من برامج تكوين موجهة لضمان استغلال و صيانة المنشآت.

و أعلن من جهة أخرى أن هناك مشروع لمنشأة تجارية خاصة بقطع الغيار بالنيجر قيد الدراسة بغرض ضمان صيانة وديمومة المنشآت.

من جهتها، نوهت المديرة العامة لشركة “نجيلاك” النيجيرية, فاتي أبارشي بالتعاون بين النيجر و الجزائر. في انجاز هذه المحطة الكهربائية الجديدة التيدخلت حيز التشغيل بنيامي.

كما عبرت المسؤولة النيجيرية عن امتنانها للشعب الجزائري و لرئيسي البلدين على الدفع الذي أعطي لهذا المشروع. مؤكدة أن هذه المنشأة تعكس تقدما هاما فيالنظام الكهربائي النيجيري.

في ذات السياق, وصفت السيدة أبارشي التعاون مع سونلغاز-الدولية “بالتجربة الاستثنائية”. معتبرة أنها ستتواصل و ستتعزز خلال السنوات المقبلة.

و خلصت إلى القول أن هذا الانجاز “سيدخل التاريخ”. و يأتي في إطار ديناميكية التعاون المستدام القائم بين الشركتين في خدمة التنمية الطاقوية في النيجر.

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