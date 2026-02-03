طاقة ومناجم.. أوامر بتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع

ترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مشتركا.

وجاء هذا الإجتماع، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة انجاز عدد من المشاريع المهيكلة.

وقد خصص الاجتماع لمتابعة وفحص مستوى تقدم الإنجاز فيما يتعلق بعدد من المشاريع الاستراتيجية من حيث الربط بالطاقتين الكهربائية والغازية.

ويتعلق الأمر بمشروع منجم الزنك تالة- حمزة، ومشروع الفوسفات المدمج في ولاية تبسة. ومشروع منجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف_بشار). ومشاريع محطات تحلية مياه البحر.

وأكد الوزراء، خلال الاجتماع الذي شهد تقديم عدد من العروض التقنية التوضيحية لمستوى تقدم انجاز المشاريع سابقة الذكر، على أهمية تسريع وتقليص آجال التنفيذ. وتعزيز مستوى التنسيق خاصة بين مصالح الوزارتين بالشكل الذي يساهم في تسليمها في الآجال المبرمجة.