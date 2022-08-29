طاقمي تحكيم لتمثيل الصافرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقمي تحكيم جزائري، لإدارة مباريات رابطة الأبطال، وكأس الكاف، في موسمها الجديد.

وكشفت الفاف، عن اختيار تعيين الحكم قاموح، لادارة مباراة الاتحاد الليبي، ومشعل بورندي، لحساب رابطة الأبطال، بمساعدة بوزيت، وعبان، بالإضافة لعبد سارف كحكم رابع.

كما عين الحكم أعراب، لإدارة مباراة الأخضر الليبي، امام الخركوم السوداني، ضمن كأس الكاف، بمساعدة براهيم الحملاوي، وسراج، بالإضافة لبوكواسة حكم رابع.