طاقم الحكومة والمجلس الشعبي الوطني يقفان دقيقة صمت ترحما على شهداء المروحية العسكرية

وقف الطاقم الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، دقيقة صمت ترحما على شهداء الطائرة المروحية، التي سقطت أمس بعرض البحر ببوهارون.

وقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، تعازيه إلى عائلات الشهداء، داعيا المولى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أمس الأربعاء، عن استشهاد 3 ضباط، في حادث سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الــأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.

وتقدم الفريق شنڨريحة السعيد، باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.