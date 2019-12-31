طاقم باخرة بترولية يعثر على جثة “حراڤ” بسواحل عنابة

عثرت باخرة لنقل المواد البترولية على جثة شخص مجهول الهوية بأعماق البحر، في المياه الإقليمية التابعة لسواحل عنابة.

حيث تم تحويل الجثة، مباشرة إلى ميناء عنابة التجاري المجاور لمقر المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

وقد أوضحت بعض المصادر المقربة لـ”النهار” أنّ طاقم هذه الباخرة التي كانت متوجهة للرسو بميناء عنابة التجاري، تفاجأوا بجثة هذا الشخص في أعماق البحر، على بعد عدة أميال من سواحل عنابة.

ما تطلب من طاقم السفينة، الإتصال بالجهات المعنية وتقديم تقرير مفصل عن الحادثة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الجثة إلى الميناء بعد التنسيق مع قوات البحرية المختصة إقليميا.

وجاء في بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية تحوز “النهار” على نسخة منه، أنّه تم تسجيل تدخل، في حدود الحادية عشرة و17 دقيقة من ليلة الأحد إلى الإثنين المنصرم، لمعاينة جثة “حراڤ” رجل، يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، على مستوى مقر البحرية الوطنية.

وقد تم تحويل الجثة مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد الجامعي، ومن المرتقب أن يتم إخضاع جثة هذا “الحراڤ” إلى التشريح الطبي من طرف الطبيب الشرعي التابع لمصحلة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي من أجل الوصول إلى هويته ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وفترة وفاته.