طاقم باخرتي «طاسيلي 2» و«طارق ابن زياد» يحتجون على عدم تسوية مطالب مهنية

فيما سيدخل طاقم باخرة «الجزائر 2» في إضراب غدا بميناء العاصمة

نظم، نهار أمس، الطاقم العامل في باخرة «طاسيلي 2» بسكيكدة و«طارق ابن زياد» في وهران، وقفة احتجاجية بميناء سكيكدة ووهران، احتجاجا عن عدم تلبية الإدارة للائحة المطالب المهنية التي قدمها الشريك الاجتماعي لمؤسسة النقل البحري منذ شهر جويلية الفارط.والمتمثلة في تسوية وضعية العمال المتعاقدين منذ سنوات، النظام والقانون الأساسي للمرأة العاملة، والعديد من المنح والحقوق المتصلة بعقد العمل، فضلا عن إعادة النظر في سلم الأجور والحقوق الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بظروف العمل.

قال عنها المحتجون في لائحة المطالب التي رفعت للمدير العام لمؤسسة النقل البحري إنها شرعية، لكن المدير العام لم يرد عليها، مما جعل العمال البحّارة يعتبرون ذلك «حڤرة» وتعسفا في حقهم، وقد توقف البحّارة وطاقم سفينة «الطاسيلي 2» عن العمل لأكثر من ساعتين.

ووقفوا خلالها أمام الباخرة رافعين شعارات تندد بالظروف المهنية غير المريحة التي يعملون فيها، في غياب أدنى تحفيز مادي ومعنوي، وهو ما جعل العمال البحّارة في كل من سكيكدة ووهران ينظمون هذه الوقفة الاحتجاجية، مطالبين بتسويتها في القريب العاجل.

هذا وتعدّ هذه الوقفة الاحتجاجية الثالثة من نوعها بعد الأولى التي نظّمها طاقم باخرة «طارق ابن زياد» في العاصمة، بتاريخ 12 جويلية الفارط، وفي باخرة «الطاسيلي 2» في العاصمة كذلك يوم 14 جويلية الفارط.

وينتظر أن ينظّم غدا، عمال باخرة «الجزائر 2» وقفتهم الاحتجاجية في ميناء الجزائر والتوقف عن العمل لساعات، تضامنا مع زملائهم عبر موانئ الوطن.