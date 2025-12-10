طاقم تحكيم أردني لإدارة مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الأردني، أدهم مخادمة، لقيادة مباراة المنتخب الوطني الرديف أمام منتخب الإمارات. ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر.

وسيدير الحكم، أدهم مخادمة، مباراته الثانية في النسخة الحالية من كأس العرب، بعدما أدار مواجهة السعودية أمام عمان، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، التي انتهت بفوز المنتخب السعودي.

ويملك الحكم الأردني سجلا ثريا في إدارة المباريات العربية والآسيوية، إذ سبق له قيادة مباراة افتتاح كأس آسيا 2019 بين الإمارات والبحرين. إلى جانب مباريات مهمة في دوري أبطال آسيا، من بينها نصف نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والهلال.

وتجرى مباراة الجزائر والإمارات هذا الجمعة، بملعب البيت بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر، في مواجهة منتظرة تعد بالإثارة والندية.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، عقب تعادل سلبي أمام السودان وفوزين كبيرين على البحرين بخمسة أهداف مقابل هدف. ثم على العراق بهدفين دون رد.

أما منتخب الإمارات فبلغ هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، خلف المنتخب الأردني الذي حقق ثلاثة انتصارات كاملة.