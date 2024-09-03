طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مواجهة شباب بلوزداد والجمارك البوركينابي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة شباب بلوزداد، أمام نادي الجمارك البوركينابي.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

المقرر إجراؤها يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بملعب مامادو كوناتي بالعاصمة المالية باماكو.

وسيقود هذه المواجهة، حكم الساحة الأوغندي، ويليام أولويا، يساعده في تأدية مهامه كل من الحكم، حكيم موليندوا، مساعدا أول،وبريانسون موسيسي. مساعدا ثانٍ.

فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع في هذه المواجهة للحكم، جورج أوليمو.