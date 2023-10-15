طاقم تحكيم اماراتي لإدارة ودية المنتخب الوطني ومصر

تم تعيين طاقم تحكيم دولي، من دولة الإمارات، لإذارة المباراة الودية التحضيرية التي ستجمع غدا الإثنين، المنتخب الوطني، بنظيره المصري.

وأختير الحكم الدولي الإماراتي، يحي الملا، لإدارة هذه المواجهة الودية التحضيرية المقررة غذا الإثنين، بملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين.

كما سيكون الحكم يحي الملا، مرفوقا في إدارة هذا اللقاء، بمواطنيه، محمد أحمد يوسف، مساعد أول، حسن المهري، حكم مساعد ثاني.

وعين أحمد عيسى درويش، حكما رابعا لهذا اللقاء، ومحمد عبيد خادم، حكم فيديو، بالإضافة لجاسم عبد الله، حكم فيديو مساعد.