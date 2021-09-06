طاقم تحكيم ايفواري لإدارة مباراة شباب بلوزداد وأكوا يونايتد

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم إيفواري، لإدارة مباراة الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال، والتي ستجمع شباب بلوزداد بنادي أكوا يونايتد النيجيري.

وسيدير هذه المباراة الحكم الإيفواري، كليمون فرانكلان كبان، بمساعدة مواطنيه، كوابينان بروسبر، ونوهو واتر.

وتدخل هذه المواجهة التي ستجمع شباب بلوزداد، بنادي أكوا يونايتد النيجيري، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن هذا اللقاء من المقرر إجراؤه يوم 12 سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا، على ملعب “اويو غودسويل أكبابيو”.