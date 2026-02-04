طاقم تحكيم ايفواري لادارة مباراة مولودية الجزائر والهلال السوداني

تعرف فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، على طاقم التحكيم الذي سيدير مباراتهم المقبلة في رابطة أبطال إفريقيا ضد الضيف الهلال السوداني.

وكشف إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعيين “الكاف”، للحكم الإيفواري، كليمون فرانكلين كبان، لإدارة مباراتهم ضد الهلال السوداني.

كما سيدير الحكم فرانكلين كبان، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه، أدو هيرمان ديزيري نغوه، وبروسبير أديومان، بالإضافة باتريك فيليب فلاي، حكم رابع.

يذكر أن المباراة التي ستجمه مولودية الجزائر، والضيف الهلال السوداني، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.