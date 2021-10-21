طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة العودة بين شباب بلوزداد وأسيك ميموزا

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم تونسي، لإدارةمباراة العودة بين شباب بلوزداد، وأسيك ميموزا.

وسيدير هذه المباراة، الحكم التونسي، يوسف السريري، بمساعدة مواطنيه أيمن اسماعيل، مساعد أول، ويوسف جيمي، مساعد حكم ثاني.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، بالضيف أسيك ميموزا الإيفواري، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن شباب بلوزداد، انهزم في مباراة الذهاب بكوت ديفوار، أمام أسيك ميموزا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد.

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