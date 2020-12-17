طاقم تحكيم تونسي لإدارة مواجهة الخضر أمام أسود الأطلس

عُين طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي، لإدارة المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بنظيره المغربي.

وسيدير الحكم محرز المالكي، هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا، بمساعدة مواطنيه، فوزي الجريدي، ومحمد بكير. بالإضافة لفهمي درصاف، كحكم رابع.

ويطمح أشبال الناخب الوطني صابر بن سماعين، لتحقيق أول فوز لهم في هذه البطولة، بعد تعادلهم في المواجهة الأولى بنتيجة 1-1 أمام منتخب تونس.

يذكر أن هذه الطبعة من دورة اتحاد شمال إفريقيا، الجارية حاليا بتونس، مؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 لأقل من 20 عاما.