طاقم تحكيم تونسي لإدارة ودية الخضر أمام جنوب إفريقيا

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، عن تعيين ثلاثي تحكيم تونسي لإدارة مواجهة المنتخب الوطني أمام منافسه جنوب إفريقيا.

في المواجهة الودية التي ستجرى بملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة العاشرة ليلا، في إطار مباريات دورة فيفا الودية 2024.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد جرى تعيين الحكم السيد لوسيف أمير كحكم رئيسي لهذه المواجهة.

كما جرى تعيين كل من الحكم إسماعيل أيمن كحكم مساعد أول، و الحكم جيريدي فوزي كحكم مساعد ثان، فيما تم توكيل مهمة الحكم الرابع في اللقاء للحكم الجزائري بن براهم لحلو.