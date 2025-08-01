طاقم تحكيم جزائري في المباراة الافتتاحية لـ “الشان”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن تعيين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لأربعة حكام جزائريين ضمن الطاقم الذي سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.

ويتكوّن الطاقم الجزائري من لطفي بوكواسة، حكم رئيسي وعادل عبان، مساعد أول و حسام بن يحيى، و حكم رابع و لحلو بن براهم حكم الفيديو (VAR)

ويُعد هذا التعيين تأكيدًا لمكانة الكفاءات التحكيمية الجزائرية على الساحة الإفريقية، ودليلًا على الثقة التي يحظى بها الحكم الجزائري لدى الهيئات القارية.

ويأتي هذا التعيين في سياق ديناميكية إيجابية تعرفها الكرة الجزائرية على جميع المستويات، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.