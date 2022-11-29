طاقم تحكيم جزائري لإدارة لقاء أستراليا والدنمارك في المونديال

عين الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ثلاثي التحكيم الجزائري مصطفى غربال ومقران قوراري و عبد الحق ايتشعلي لإدارة مباراة أستراليا ضد الدنمارك.

وذلك برسم الجولة الثالثة والحاسمة للمجموعة الرابعة، والمؤهلة للدور الثاني لمونديال قطر 2022.

وجرى تعيين الحكم مصطفى غربال كحكم رئيسي للمباراة، وبمساعدة الحكمين الجزائريين الأول مقران قوراري، والثاني عبدالحق ايتشعلي.

هذا وستُلعب المباراة غدا الأربعاء، بداية من الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي على ملعب الجنوب.