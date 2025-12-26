طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم جزائري، لإدارة مباراة الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستجمع منتخب السنغال، بالكونغو الديمقراطية.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تم تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة السنغال، ضد الكونغو.

وسيدير الحكم غربال، هذه المواجهة، بمساعدة مواطنيه، عادل عبان، وأكرم زرهوني، بالإضافة لحلو بن براهم، حكم رابع.

يذكر أن مباراة السنغال، ضد الكونغو الديمقراطية، مقررة يوم غد السبت، انطلاقا من الساعة البرايعة مساء، بـ”الملعب الكبير”بطنجة.