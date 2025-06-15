طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول النمساوي

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعيين الطاقم التحكيمي الجزائري المكون من مصطفى غربال ومقران غوراري و أكرم زرهوني لإدارة المواجهة المنتظرة بين سي أف باتشكوا المكسيكي وريد بول سالزبوغ النمساوي.

وتندرج المبارة ضمن منافسات مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم .

وستنطلق المواجهة المرتقبة بين باتشوكا وسالزبورغ عند الـ 01:00 فجرا بالتوقيت الجزائري، وذلك حسب الجدول الرسمي للبطولة.

ويعتبر التكليف بمثابة تشريف للتحكيم الجزائري ويمثل فرصة لمزيد من الظهور القاري و الدولي و تعزيز حضور الجزائر في المشهد الكروي العالمي.

ويعد تكليف الحكام الجزائريين في البطولة التي تصنع الحدث في التوقيت الصيفي، يعكس الثقة العالية التي يوليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، للصفارة الجزائرية.

ويأتي على رأس الطاقم مصطفى غربال الذي تم إدراجه ضمن حكام الفيفا منذ عام 2004، وشارك في العديد من البطولة القارية والعالمية، بما في ذلك كأس الأمم الإفريقية 2019 و2021، ونهائيات كأس العالم للأندية 2019، كما تولى مهمة الحكم الرابع في نهائي كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات .

من جانبه، يشغل مقران ڨوراري وأكرم زرهوني منصبي المساعدين الجانبيين، وقد أظهرا تناغماً واحترافاً ملحوظين في مباريات محلية وقارية عديدة ضمن البطولة المحلية ومسابقات دولية.