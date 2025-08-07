طاقم تحكيم جزائري لادارة مباراة الكونغو وزامبيا لحساب “الشان”

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم جزائري، لادارة مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية، ضد زامبيا، لحساب “الشان”.

وكشفت “الكاف” عن تعيين الحكم الجزائري، حسام بن يحي، لإدارة هذه المباراة التي ستجمع منتخب الكونغو الديمقراطية، بزامبيا.

وسيدير الحكم بن يحي، هذا اللقاء، بمساعدة مواطنيه عادل عباني، لطفي بوكواسة، بالإضافة لحلو بن براهم، كحكم لتقنية “الفار”.

ومن المقرر أن تجرى هذه المبارة التي ستجمع منتخب الكونغو الديمقراطية، بزامبيا، اليوم الخميس، بملعب “نيايو ستاديوم” بنيروبي.