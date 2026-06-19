طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني والأردن

تعرف المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، على طاقم التحكيم الذي سيدير مباراتهم الثانية في كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم بمنتخب الأردن.

وعينت “الفيفا” الحكم الدولي السلوفيني، سلافكو فينتشيتش، لإدارة مباراة المنتخب الوطني، ضد الأردن، لحساب الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

كما سيدير الحكم فينتشيتش، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه توماس كلانشنيك، أندري كوفازيتش، بالإضافة لأوشان أنتوني نانسيون، من جامياكا، كحكم رابع.

ويعتبر الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، من نخبة الحكام الأوروبيين، وسبق له إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، كما أدار المباراة الأخيرة لمنتخب البرازيل، ضد المغرب، في الجولة الأولى من كأس العالم الجارية حاليا بأمريكا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد منتخب الأردن، والخاصة بالجولة الثانية من كأس العالم 2026، مقررة يوم الأربعاء المقبل.