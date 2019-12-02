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طاقم تحكيم سنغالي لإدارة داربي الشبيبة والترجي

الرياضة
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طاقم تحكيم سنغالي لإدارة داربي الشبيبة والترجي
بقلم كريم.تيغرمت

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم سنغالي، لإدارة الداربي المغاربي، الذي سيجمع شبيبة القبائل، بالترجي التونسي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وسيدير الحكم الدولي السنغالي ماكوت ندياي، هذه المواجهة، بمساعدة مواطنية، الحاجي سامبا، كمساعد أول، ونوها بنقورا، كمساعد حكم ثاني.

وتدخل هذه المواجهة، المقررة يوم الجمعة المقبل، بملعب “رادس” بتونس،  ضمن الجولة الثانية، من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن كل من شبيبة القبائل، والترجي الرياضي التونسي، يملكان 3 نقاط في رصيدهما، بعد فوزهما في الجولة الأولى، على فيتا كلوب الكنغولي، والرجاء المغربي، على التوالي.


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