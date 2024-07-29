طاقم تحكيم سوداني لإدارة مباراة الخضر وليبيريا

تعرف المنتخب الوطني لكرة القدم، على هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراتهم أمام منتخب ليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، عن تعيين “الكاف” ثلاثي تحكيم من السودان، لإدارة مباراة الخضر، وليبيريا.

وسيكون محمد علي محمد اسماعيل حكم رئيسيا ، فيما يساعده في ادارة هذا اللقاء، مواطنيه محمد عبد الله ابراهيم، وعمر حميد محمد أحمد، بالإضافة لعبد العزيز جعفر عبد الله كحكم رابع.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، ومنتخب ليبيريا، والتي تدخل ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، مقررة يوم 5 سبتمبر بملعب “ميلود هدفي بوهران.