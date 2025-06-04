طاقم تحكيم سوداني لإدارة مواجهة الخضر و رواندا الودية

سيُدير طاقم تحكيم سوداني، غدا الخميس، المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الرواندي، بملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة.

وذلك بداية من الساعة الخامسة مساءً. وسيقود اللقاء الحكم الدولي السوداني محمود علي محمود إسماعيل، بمساعدة كل من محمد عبد الله إبراهيم عبد الله (مساعد أول) وعمر حميد محمد أحمد (مساعد ثانٍ). فيما تم تعيين الحكم الجزائري يوسف قاموح كحكم رابع.

وتندرج هذه المباراة في إطار تحضيرات “الخضر” للمواعيد الرسمية المقبلة، حيث يسعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للوقوف على مدى جاهزية التشكيلة. خاصة بعد أيام قليلة من انطلاق التربص الإعدادي الذي يُجريه المنتخب بقسنطينة.

يُذكر أن المنتخب الوطني سيخوض اللقاء بالزي الأخضر الكامل، في حين سيلعب منتخب رواندا باللون الأزرق السماوي. وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي عُقد مساء الأربعاء.