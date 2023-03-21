طاقم تحكيم سوداني لإدارة مواجهة الخضر أمام النيجر

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، طاقم تحكيم سوداني، لإدارة مواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره النيجري، برسم المواجهة الثالثة للمجموعة السادسة، لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيقود اللقاء الحكم السوداني، محمود علي محمود إسماعيل كحكم رئيس في المواجهة، وبمساعدة الحكم الأول محمد عبد الله إبراهيم.

كما جرى تعيين، الحكم عمر حميد محمد أحمد كحكم ثاني في اللقاء، بالإضافة الحكم الصديق محمد التريف كحكم رابع.