طاقم تحكيم غامبي لإدارة مباراة اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من غامبيا، لإدارة المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بمضيفه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، لسحاب كأس الكونفيدرالية.

وسيدير هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، الحكم الغامبي عبد الله جاماه.

كما سحظى الحكم عبد عبد الله جاماه، في إدارة هذا اللقاء، بمساعد مواطنيه، عباس باه، مساعد أول، وايساها سووي، مساعد حكم ثاني.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، ضد أكاديمية امادو ديالو الإيفواري، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، ستلعب بكوت ديفوار، على أن يجرى لقاء العودة بالجزائر.