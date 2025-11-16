طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة مولودية الجزائر والهلال السوداني

تعرّف فريق مولودية الجزائر، على هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراتهم المقبلة، ضد نادي الهلال السوداني، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة المولودية، عن تعيين “الكاف”، الحكم الغاني، تشارلز بينلي بولو، لإدارة مباراتهم ضد نادي الهلال السوداني.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الحكم الغاني، تشارلز بولو، سيدير هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه، بول كودزو أتيماكا، وثيوفيلوس أبرينغا أكوغري، بالإضافة للحكم الرابع بليس ياو سلورم.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ومضيفها الهلال السوداني، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، مقررة يوم الجمعة 21 نوفمبر، على الساعة (15:00)، بملعب “أماهورو”، بمدينة كيغالي الرواندية.