طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة المولودية في رابطة الأبطال

سيدير طاقم تحكيم كاميروني، مباراة مولودية الجزائر، أمام نادي أس أوتوهو الكونغولي، لحساب الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وكشف بيان “للفاف”، أسماء الحكام الذين تم إختيارهم من طرف “الكاف”، ويتعلق الأمر بالثلاثي الكميروني، بلايس يوفن نقوا، حكم رئيسي للمباراة.

وسيكون مرفوقا بمواطنيه من الكاميرون، الحكمين المساعدين ثيري برونو توك، وبيار إنياكو، إضافة للحكم الرابع، أنتيون ماكس ديبادو.

وأختير الرواندي أرون رورانكينوا، كمحافظ للقاء، المقرر إجرائه ما بين 9 إلى 11 من فيفري، المقبل بالكونغو.