طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مباراة اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من دولة الكونغو، لإدارة المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، عن تعيين الحكم الكونغولي، بيير جان نغويين، حكما رئيسيا لإدارة هذه المباراة.

كما سيدير الحكم نغويين، هذه المباراة بمساعدة مواطنيه، فيتال ديكتين مبانغولولو، مساعد أول، وبريفينا مالاندا، مساعد ثاني، بالإضافة لفيتيال كوكولو، كحكم رابع.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، تدخل ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية.