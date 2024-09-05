طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونادي نسواتريمان الغاني

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية، لاإدارة مباراة الدور التصفوي الثاني لكأس الكونفيدرالية، والتي ستجمع شباب قسنطينة، بنادي نسواتريمان الغاني.

وكشفت إدارة فريق شباب قسنطينة، عبر صفحتها الرسمية، عن تعيين الحكم مسانغون لويس موامبا (الكونغو الديمقراطية)، كحكم رئيسي.

وسيدير الحكم مسانغون، هذا اللقاء ، بمساعدة مواطنيه مالوندي شاني يانس، وسام تيرموال اونغانيا كنزات، بالإضافة للحكم الرابع سام تيرموال أونغانيا كنزات.

يذكر أن مباراة شباب قسنطينة، ومضيفه نسواتريمان الغاني، والتي تدخل ضمن ذهاب الدور التصفوي الثاني من كأس الكونفيدرالية، مقررة يوم 13 سبتمبر، على الرابعة مساء، بملعب “أكرا ستاديوم” بالعاصمة الغانية أكرا.