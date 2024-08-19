طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مباراة مولودية الجزائر وواتانغا الليبيري

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن تعيين طاقم تحكيمي من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإدارة لقاء مولودية الجزائر ونادي واتانغا الليبيري.

وستجري المباراة، يوم الخميس، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من منافسات رابطة أبطال إفريقيا.

وقال الإتحاد الإفريقي، ان المقابلة سيديرها مالالا كابنغا يانيك بينما سيكون نابينا بليز سيبوتو مساعد أول وغيلين بونجيل نجيلا مساعد ثاني على أن يكون جوستين ياه أزنغا كالامبا حكم رابع.

وكان الفريق العاصمي، قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة التي جرت بملعب نيلسون مانديلا. كبداية مثالية في المنافسة الإفريقية.

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