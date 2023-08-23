طاقم تحكيم ليبي لإدارة مباراة أولمبي الشلف وباندل النيجيري

عينت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم من ليبيا، لإدارة لقاء أولمبي الشلف، وباندل النيجيري، برسم لقاء العودة من الدور التمهيدي الاول لكأس الكاف.

وأسندت لجنة التحكيم التابعه لـ”الكاف”، مهمة إدارة هذا اللقاء المقرر يوم السبت المقبل، للحكم الليبي عبد الباسط شهوب.

وسيدير عبد الباسط شهوب، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه وحيد الحجاوي، مساعد أول، وابراهيم بكوز، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لعبد الرزاق أحمد، كحكم رابع

يذكر أن مباراة الذهاب من الدور التصفوي الأول لكأس الكاف، التي جمعت أولمبي الشلف، بمضيفه باندل النيجيري، انتهت بفوز هذا الأخير بهدف نظيفة.