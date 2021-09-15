طاقم تحكيم ليبي لمواجهة شباب بلوزداد وأكوا يونايتد

عينت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقما تحكيميا من ليبيا، لإدارة لقاء الإياب من الدور التصفوي الأول، من رابطة الأبطال الإفريقية، بين شباب بلوزداد، ونظيره أكوا يونايتد النجيري، والذي سيلعب يوم الأحد القادم بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وسيكون اللقاء تحت قيادة كل من بقيادة الحكم الرئيسي “عبد الباسط شهوب” و مساعديه “صالح الشوقي” و “واحد الجحاو”.

يُذكر بأن بطل الجزائر، مُطالب بالفوز بفارق هدفين من أجل المرور للدور القادم من أكبر مُنافسة في القارة السمراء، وهو الذي سقط ذهابا أمام بطل نيجيريا بإصابة دون رد، سُجلت في الدقائق الأخيرة من اللقاء.