طاقم تحكيم ليبي يقود مباراة إتحاد العاصمة أمام الفتح الرباطي

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم ليبي لإدارة مواجهة إتحاد العاصمة أمام الفتح الرباطي المغربي برسم ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور المجموعات لكأس الكنفدرالية.

وحسب بيان إدارة الإتحاد عبر صفحتها الرسمية أمس الخميس، فقد جرى تعيين الحكم الرئيسي محمد مبروك لإدارة اللقاء، وبمساعدة الحكمين الأول عطية محمد عيسى والثاني وحيد الجهاوي.

كما جرى تعيين الحكم عبدالرزاق أحمد كحكم رابع في اللقاء، فيما سيكون الحكم التونسي بوسايري بوجلال محافظا للقاء.

وللإشارة، سيواجه الإتحاد منافسه الفتح الرباطي، غدا السبت بملعب مولاي الحسن بداية من الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي.