طاقم تحكيم مالي لإدارة مباراة العودة بين الوفاق ونواذيبو

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم من دولة مالي، لإدارة مباراة العودة من رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستجمع وفاق سطيف، بنواذيبو الموريتاني.

وسيدير هذه المباراة، الحكم المالي بوبو طراوري، بمساعدة مواطنيه موديبو سماك، كمساعد أول، وادريسا كون، كمساعد حكم ثاني، بالإضافة لكايتا سوري كحكم رابع.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع الوفاق، بضيفه نواذيبو، يوم الأحد المقبل بملعب “8 ماي” بسطيف، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال.

يذكر أن وفاق سطيف، انهزم في مباراة الذهاب لحساب ذات الدور، والتي جرت بموريتانيا، بنتيجة 2-1.

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