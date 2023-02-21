طاقم تحكيم مالي لإدارة مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني

قام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين ثلاثي تحكيم من مالي بقيادة الحكم بوبو تراوري لإدارة المواجهة بين شباب بلوزداد والمريخ السوداني.

و ستلعب المباراة يوم الجمعة 24 فيفري على ملعب “شهداء بنينا” بليبيا ضمن منافسة دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

ويتكون الطاقم التحكيمي من كل من بوبو تراوري حكم رئيسي وموديبو ساماك مساعد أول إلى جانب امادو بيلي غويس مساعد ثاني.

و يملك الحكم المالي سيرة تحكيمية غنية عن التعريف حيث سبق له وأن حكم عدد من المباريات القوية بين الأندية و المنتخب الإفريقية.

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