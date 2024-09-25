طاقم تحكيم مالي لقيادة مواجهة الخضر أمام التوغو

عينت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقم تحكيم مالي، لإدارة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره التوغولي.

في إطار مواجهة الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. التي سيحتضنها ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، يوم العاشر أكتوبر المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساءً.

وتم تعيين الحكم الدولي المالي، بوبو طراوري، حكماً رئيسيا لإدارة هذه المواجهة، وسيساعده كل من مواطنيه، موديبو ساماكي، مساعداً أول، و آمادو بيلي غويس آمادو، مساعداً ثانٍ.

فيما تم تعيين، ريتشارد كاماتي، حكماً رابعاً. والتشادي، جيبرين ديمبيلي محمد محافظاً للمباراة.

للإشارة، يتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز أمام غينيا الاستوائية و ليبيريا، يليه المنتخب التوغولي برصيد نقطتين.