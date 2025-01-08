طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة شباب قسنطينة والنادي الصفاقسي

عينت لجنة التحكيم، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم مصري، لإدارة المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، بالضيف النادي الصفاقسي التونسي.

وقرّرت لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف”، اسناد مهمة إدارة هذه المباراة، للحكم المصري، أمين محمد أمين محمد عمر.

وكما أختير المصري الآخر، محمود أحمد كمال أبو الرجال، مساعد أول، ومواطنه أحمد نوفيق طالب علي، مساعد ثاني، بالإضافة لأحمد غندور، كحكم رابع.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، بالضيف النادي الصفاقسي التونسي، والمقررة يوم الأحد، بملعب “الشهيد حملاوي”، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكاف.