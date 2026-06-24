طاقم تحكيم من أوزباكستان لإدارة مباراة المنتخب الوطني والنمسا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن تعيين طاقم تحكيم من أوزباكستان، لإدارة المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، في كأس العالم 2026، والمقررة أمام النمسا.

وأختير الحكم الأوزباكستاني إلغليز تانتاشيف، لإدارة مباراة الخضر ضد النمسا، لحساب الجولة الثالثة من كأس العالم.

وسيدير الحكم تانتاشيف، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه، أندري تسابنكو، مساعد أول، وتيمور غافنولين، مساعد حكم ثانٍ.

كما تم اختيار حكمتين، مساعدتين من المكسيك، ويتعلق الأمر بكل من كاتيا غارسيا، ومواطنتها ساندرا راميرز.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد نظيره النمساوي، والخاصة بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026، مقررة فجر يوم الأحد المقبل على الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت الجزائر.