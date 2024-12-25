طاقم تحكيم من البنين لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونادي برافوس الأنغولي

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من البنين، لإدارة المباراة المقبلة بين شباب قسنطينة ونادي برافوس الأنغولي ضمن كأس الكاف.

وعينت لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف”، البنيني، عيسى محمد، حكما رئيسيا لإدارة هذه المباراة المقررة يوم الأحد 5 جانفي، بملعب الشهيد حملاوي.

وسيدير الحكم، عيسى محمد، هذا اللقاء، بمساعدة مواطنيه، غبيماسياندان كوتون، ولوسيان طوغينون هونطونون، بالإضافة لديجينانشي تانسيلا، كحكم رابع.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، والضيف نادي برافوس الأنغولي، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكاف.