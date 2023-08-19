طاقم تحكيم من الطوغو لإدارة مباراة أولمبي الشلف وباندل النيجيري

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من الطوغو، لإدارة مباراة ذهاب الدور التصفوي الأول لكأس الكاف، الذي سيجمع أولمبي الشلف، بمضيفهم باندل النيجيري.

وأختير الحكم أكليسو قناما، لإدارة هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه، كوملان دومينيو، مساعد اول، وأبدو كبيلافيا، حكم مساعد ثاني.

كما سيكون الطوغولي الآخر، كواسي اتيسو أتيوقوبي، حكما رابعا في هذا اللقاء، فيما عين سيكو كونيه، من ليبيريا، محافظا للمباراة.

يذكر أن مباراة أولمبي الشلف، ومضيفه نادي باندل أنسورنس، مقررة اليوم السبت، انطلقا من الساعة الرابعة زوالا، بتوقيت الجزائر، بملعب “صامويل أوقبيموديا”.