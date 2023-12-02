طاقم تحكيم من بورندي لإدارة مباراة اتحاد العاصمة وسوبر سبورت

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”. طاقم تحكيم من بورندي. لإدارة مباراة اتحاد العاصمة. ومضيفه سوبر سبورت الجنوب افريقي، ضمن كأس الكونفيديرالية.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، عن تعيين الحكم البورندي، جورج غاتوغاتو، لإدارة هذه المباراة.

كما سيكون الحكم غاتوغاتو، مرفوقا في إدارة هذا اللقاء، بمواطنيه، ايمري نيونغابو، مساعد أول، وهرفي ندووايو، مساعد حكم ثاني، ورودريغ بيجريمانا، كحكم رابع.

ومن جهة أخرى أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة محافظ اللقاء، في هذه المباراة، لويليام ماكيناتي شونغواي من ايسواتيني.

يذكر المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بمضيفه نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي، برسم الجولة الثانية من كأس الكونفيدرالية، مقررة غدا الأحد.