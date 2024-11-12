طاقم تحكيم من جزر موريس لإدارة مواجهة مولودية الجزائر ومازيمبي

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم من جزر موريس لإدارة لقاء مولولدية الجزائر في افتتاح مشوار المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وستجمع المباراة التي تحتضنها مدينة لوبومباشي يوم الـ26 نوفمبر الحالي، بين المستضيف تي بي مازيمبي الكونغولي وممثل الكرة الجزائرية، مولودية الجزائر.

وحسب ما كشفه موقع مولودية الجزائر الرسمي فإن هذه المواجهة سيديرها حكم الساحة باتريس ميلازار.

بينما سيكون، سايليش جوبين مساعداً أول، و جان مارك مساعداً ثانياً، على أن يكون جيان براندي بايلاش كحكم رابع في هذه المواجهة.