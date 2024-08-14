طاقم تحكيم من غينيا الإستوائية لإدارة لقاء واتانغا والعميد

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم من غينيا الإستوائية، لإدارة لقاء مولودية الجزائر، ونادي واتانغا الليبيري.

ويواجه العميد، يوم الأحد المقبل، النادي الليبيري، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة المولودية، بأن الكاف، عيّنت خوسي نغويما أونو أونو أسانغونو، من غينيا الاستوائية لإدارة اللقاء، بمساعدة مواطنيه خوسي أنطونيو إيكو، وكارلوس ألوغو ندونغ.

فيما أوضحت إدارة العميد، في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الاربعاء. بأن الكاميروني، أنتوني ماكس ديبادوكس إيسوم، سيكون حكما لمواجهة الأحد المقبل.

للإشارة فإن اللقاء المزدوج بين المولودية ونادي واتانغا الليبيري. سيلعب بطلب من الأخير بالجزائر، بعد موافقة “الكاف” على طلب ممثل الكرة الليبيرية.