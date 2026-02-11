طاقم تحكيم من مدغشقر لإدارة مباراة مولودية الجزائر وصن داونز

اختار اللاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم من مدغشقر لإدارة المباراة المقبلة لمولودية الجزائر ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وعيّنت “الكاف” الحكم جوسيانو ألافيس، لإدارة هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسيكون مرفوقا، في إدارة هذه المباراة، بمواطنيه ديمبيانا أندريتليفيو (مساعدًا أول)، وبرودو أوملاد (مساعدًا ثانٍ)، وإندريسو أرنواد (حكمًا رابعًا).

يذكر أن هذه المباراة الفاصلة، التي ستجمع مولودية الجزائر ومضيفه صن داونز، مقررة يوم السبت المقبل.