طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مواجهة الخضر أمام بوليفيا

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن تعيين طاقم موريتاني لإدارة المواجهة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني أمام نظيره البوليفي، غدا الجمعة.

والتي سيحتضنها ملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وحسب ماورد في بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد خلص الإجتماع التقني الذي يسبق المواجهة، على تعيين الحكم الموريتاني بوه عبد العزيز كحكم رئيسي لإدارة هذه المواجهة.

كما تم كذلك، تعيين الحكم ندياي بونا كحكم مساعد أول، والحكم حماد براهيم حكم مساعد ثان، فيما تم تعيين الحكم الجزائري قاموح كحكم رابع في المواجهة.