طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة “الخضر” و السويد

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الخضر و السويد في مالمو الاستعدادات لتصفيات كأس افريقيا المقبلة.

وقالت ان الطاقم التحكيمي يتمثل في كل من إسبن إسكاس كحكم رئيسي. واريك انجان مساعد أول و اسحاق باشيفكين مساعد ثان إلى جانب الحكم الرابع كريستفور هاكنس.

وسيلعب رياض محرز وزملائه المباراة بالقميص الأخضر حسبما كشف عنه الاجتماع التقني اليوم السبت. فيما سيرتدي منتخب السويد القميص الأصفر والأزرق.

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