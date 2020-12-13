طاقم تحكيم نيجيري لإدارة مباراة شبيبة القبائل أمام درك النيجر

الرياضة
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طاقم تحكيم نيجيري لإدارة مباراة شبيبة القبائل أمام درك النيجر
بقلم كريم.تيغرمت

عينت لجنت التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي “كاف”، طاقم تحكيم نيجيري لإدارة مباراة شبيبة القبائل أمام درك النيجر، لحساب كأس الكاف.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، عن تعين النيجيري أديبيمب حكما رئيسيا لهذه المباراة، وسيساعده في إدارتها مواطنيه، أولايد، وأوقو، بالإضافة إلى باشر كحكم رابع.

وأوضحت إدارة الكناري، أن المباراة التي ستجمعهم بدرك النيجر، ستلعب يوم 22 ديسمبر الجاري، بملعب “الجنرال سيني كونتش” على الساعة الثالثة والنصف زوالا.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بمضيفه درك النيجر، تدخل ضمن الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.


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