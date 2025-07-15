طاقم ناقلة سوناطراك “بارڨة 2” ينقذ رعية فرنسي قبالة السواحل الإيطالية

استجابت الناقلة الجزائرية “بارڨة 2″، التابعة للشركة الوطنية هيبروك للنقل البحري، فرع مجمع سوناطراك، بتاريخ الإثنين 14 جويلية 2025، لنداء استغاثة أُطلق من زورق يبحر تحت العلم الفرنسي، تعرض لعطل عرض البحر جراء عاصفة مفاجئة.

وذلك تزامنا مع رسو الناقلة” بارڨة 2″، التي كانت في حالة انتظار قبالة ساحل فيوميتشينو بإيطاليا قصد تفريغ حمولتها من غاز البترول المميع.

وحسب بيان سوناطراك، فإنه “عملا باللوائح الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس)، إستجاب طاقم “بارڨة 2″ فورا لنداء الاستغاثة، إذ تم إسعاف صاحب الزورق الذي يحمل الجنسية الفرنسية على متن الناقلة الجزائرية، حيث قدمت له الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة إثر إصابته جراء هذه العاصفة، إلى جانب عملية قطر الزورق المتضرر.”

وأوضحت سوناطراك، أن طاقم “بارڨة 2” أعلم خفر السواحل الإيطاليين بعملية إنقاذ الرعية الفرنسي وتنسيق عملية إجلاء المصاب، بينما استمر في الاحتفاظ بالزورق المتضرر إلى حين استكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة التي استرجعته صبيحة اليوم.

وقبل مغادرته لناقلة غاز البترول المميع، قدم الرعية الفرنسي تشكراته لأعضاء طاقم “بارڨة 2″، المتكون من 30 بحارا من بينهم امرأتان، على عفوية ردة فعلهم التضامني وحسن استقبالهم وتكفلهم به.

وأكد البيان، أن مثل عمليات الإنقاذ هذه تترجم مدى جاهزية وتأهب طواقم ناقلات شركة هيبروك، فرع مجمع سوناطراك، للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث في عرض البحر، وتظهر حرفيّتهم وتمسكهم باللوائح الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي صادقت عليها الجزائر.