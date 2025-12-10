طاقم وزاري في تونس للمشاركة في الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة

حلّ صبيحة اليوم وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بالعاصمة التونسية. وذلك في إطار مشاركتهما في أشغال الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية، التي ستحتضنها تونس من 9 إلى 12 ديسمبر 2025، والتي سيترأسها الوزير الأول، سيفي غريب، إلى جانب رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني.

وتعدّ هذه الدورة محطة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار. وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات بين الجزائر وتونس.

وبالتوازي مع هذه الأشغال، سينظم منتدى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من البلدين، بهدف خلق فضاءات جديدة للتعاون. وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، خصوصًا في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وكان في استقبال الوفد الوزاري فاطمة ثابت، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية. رفقة إطارات من الوزارة والسلك الدبلوماسي.

